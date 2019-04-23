Бывший футболист "Ливерпуля" Фаулер стал тренером австралийского клуба

Легендарный футболист "Ливерпуля" Робби Фаулер назначен главным тренером австралийского клуба "Брисбейн Роар". Контракт с англичанином подписан на два года.
"Брисбейн Роар" потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата Австралии. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и на выходных проведет последний матч в сезоне.
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Фаулер завершил карьеру в клубе чемпионата Таиланда "Муантонг Юнайтед" в 2012 году. Там же работал играющим тренером.
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