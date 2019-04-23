Передача Радулова помогла "Далласу" выйти во второй раунд Кубка Стэнли

"Даллас" обыграл "Нэшвилл" в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1. "Старз" выиграли серию со счетом 4-2, во втором раунде команда сыграет с "Сент-Луисом".



Передача Радулова помогла "Далласу" выйти во второй раунд Кубка Стэнли

Победную шайбу забросил защитник Джон Клинберг. Передачу в этом моменте ему отдал российский форвард Александр Радулов.

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В шести матчах Кубка Стэнли в этом сезоне Радулова забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи.

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