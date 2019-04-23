Овечкин разбушевался: гол,споры с судьями и удаление

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин провел очень неоднозначный матч против "Каролины" в ночь на вторник. Капитан "Кэпиталз" забросил шайбу, спорил с арбитрами, провоцировал соперников и заработал удаление до конца игры.



Овечкин аплодирует арбитрам.

"Каролина" выиграла встречу со счетом 5:2 и сравняла счет в серии - 3-3. Болельщиков ждет седьмой матч, который состоится в Вашингтоне 25 апреля.

Овечкин забросил шайбу на 16-й минуте первого периода, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. До этого он пытался спровоцировать игроков "Каролины". Проезжая мимо скамьи запасных "Харрикейнз", россиянин изобразил курицу.

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В начале третьего периода Овечкин забил еще один гол, но арбитры его отменили из-за того, что форвард толкнул вратаря "Каролины" Петра Мразека. Капитан долго спорил с судьями, но после просмотра видеоповторов рефери не изменили своего решения. Позже НХЛ подтвердила, что бригада судей была права.

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Кульминацией матча стал момент на 19-й минуте третьего периода. Овечкин зацепил клюшкой соперника, за что был наказан малым штрафом. Вместо того, чтобы спокойно уйти на лавку штрафников, россиянин принялся иронично аплодировать судьям. За это получил матч-штраф.

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После игры Овечкин раскритиковал работу судей, за что вполне может получить отстранение на седьмой матч серии.

"Судьи весь матч принимали странные решения, и это не удивляет. Не хочу быть плохим парнем, но это все не радует. Нас ждет седьмая игра, и мы знаем, что делать в таких ситуациях", - приводит Sportsnet слова Овечкина.