Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в "дело 12 стульев"

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина заявил, что сомневается в достоверность обвинения футболиста. Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.



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Ранее сообщалось, что стул после удара оказался сломан. Техник кафе "Кофемания" забрал стул в подсобку, после чего отремонтировал его. По сведениям работника кафе, у стула была вырвана спинка.

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"Дело в том, что гособвинитель отказался показывать стул суду. Потому что стул не тот! Мы уже подходим к рассказу "12 стульев". Вы посчитайте, там их ровно 12. И какой из них нужный - загадка", - приводит "СЭ" слова Ромашова.

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Сегодня Пресненский суд Москвы продолжил рассмотрение дела по существу. В четверг, 25 апреля будут допрошены сами футболисты.

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