Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в "дело 12 стульев"

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина заявил, что сомневается в достоверность обвинения футболиста. Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Ранее сообщалось, что стул после удара оказался сломан. Техник кафе "Кофемания" забрал стул в подсобку, после чего отремонтировал его. По сведениям работника кафе, у стула была вырвана спинка.
Допрос Кокорина и Мамаева в суде состоится 25 апреля
"Дело в том, что гособвинитель отказался показывать стул суду. Потому что стул не тот! Мы уже подходим к рассказу "12 стульев". Вы посчитайте, там их ровно 12. И какой из них нужный - загадка", - приводит "СЭ" слова Ромашова.
Подруга Мамаева рассказала, почему футболисты побили водителя Соловчука
Сегодня Пресненский суд Москвы продолжил рассмотрение дела по существу. В четверг, 25 апреля будут допрошены сами футболисты.
Адвокаты Кокорина и Мамаева не смогли найти девушку, которая стала причиной драки с водителем Соловчуком
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