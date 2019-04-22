КХЛ установила рекорд посещаемости матчей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила о том, что в прошедшем сезоне установлен рекорд посещаемости лиги. В среднем один матч чемпионата посетили 6603 зрителя.
Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2014/15. Тогда матчи КХЛ посещали 6594 болельщика.
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Для КХЛ этот сезон стал десятым с момента основания. Регулярный чемпионат выиграл ЦСКА, в Восточной конференции победу одержал "Автомобилист". Победу в Кубке Гагарина одержал ЦСКА, обыграв в финале "Авангард" (4-0).
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