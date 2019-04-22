Тарасова послала болельщиков к "чертовой матери" из-за откровенного костюма Медведевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой на шоу в Корее. Ранее фигурстку подвергли критике из-за ее откровенного костюма.

Многим фанатам понравился образ Медведевой. Некоторые болельщики сравнили Медведеву с актрисой фильмов для взрослых.

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Тарасова заявила, что это не дело болельщиков - в каком костюме выступать фигуристам. По ее словам, спортсмены постоянно выступают в облегающих нарядах.

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"Пошли они к чертовой матери - надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!" - заявила Тарасова в интервью НСН.

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Ранее Медведева разместила снимок в розовом костюме у себя в Instagram. Один из болельщиков назвал этот костюм "корейским порно".