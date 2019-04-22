Футболист "Валенсии" Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Футболист "Валенсии" Денис Черышев не поможет своей команде до конца сезона. Российский полузащитник выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.



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28-летний хавбек получил травму в воскресном матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Он был заменен на 34-й минуте. Сегодня Черышев прошел дополнительный медосмотр, который выявил повреждение связочной капсулы в правом колене. Кроме того, у игрока перелом плато большеберцовой кости.

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Таким образом, под вопросом участие Черышева в матчах за сборную России. 8 июня команда на своем поле примет Сан-Марино, 11 июня - команду Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020.

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