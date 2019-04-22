Допрос Кокорина и Мамаева в суде состоится 25 апреля

Допрос футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится в четверг, 25 апреля. Обвиняемые будут допрошены в ходе заседания Пресненского суда.



Видео допроса Кокорина и Мамаева / Новости от 11.10.2018 11:46

Суд с 9 апреля рассматривает по существу дело футболистов. Также по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровья и хулиганстве проходят Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

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Компания Кокорина и Мамаева 8 октября 2018 года стала участниками двух драк в центре Москвы - возле клуба "Эгоист" и в кафе "Кофемания". В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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Футболисты были задержаны 10 октября, с того времени они находятся под арестом. Суд ранее продлил меру пресечения до 25 сентября.

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Следствие собрало 21 том дела, к допросу суд допустил 45 свидетелей.