Допрос Кокорина и Мамаева в суде состоится 25 апреля

Допрос футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится в четверг, 25 апреля. Обвиняемые будут допрошены в ходе заседания Пресненского суда.
Суд с 9 апреля рассматривает по существу дело футболистов. Также по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровья и хулиганстве проходят Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
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Компания Кокорина и Мамаева 8 октября 2018 года стала участниками двух драк в центре Москвы - возле клуба "Эгоист" и в кафе "Кофемания". В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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Футболисты были задержаны 10 октября, с того времени они находятся под арестом. Суд ранее продлил меру пресечения до 25 сентября.
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Следствие собрало 21 том дела, к допросу суд допустил 45 свидетелей.
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