"Тамбов" возглавил тренер женской команды ЦСКА Григорян

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что новым главным тренером команды стал Александр Григорян. Последним местом работы 52-летнего специалиста была женская команда ЦСКА.



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Перед Григоряном поставлена задача вывести команду в РПЛ. Сейчас тамбовский клуб лидирует в ФНЛ, но в последних трех матчах набрал два очка. Руководство решило освободить от должности Мурата Искакова, сообщает "РИА Новости".

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Григорян известен работой с женскими командами. Он привел к чемпионству в России "Ладу" и "Звезду-2005". С 2009 года работал в мужском футболе. Возглавлял "Химки", "Луч-Энергию", "СКА-Хабаровск", "Тосно" и "Анжи".