Подруга Мамаева рассказала, почему футболисты побили водителя Соловчука

Во время заседания Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были зачитаны показания Александры Поздняковиене. Защита спортсменов не смогла доставить девушку в суд, поэтому были оглашены ее показания во время следствия.



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Александра сообщила, что она хорошо знает Мамаева и Кокорина. Девушка провела с компанией время в клубе "Эгоист". После того, как молодые люди вышли из заведения, она увидела автомобиль Соловчука и подумала, что это такси.

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Девушка села в машину, попросила отвезти компанию в другое место, на что услышала "Этих петухов не повезу". По словам девушки, она начала возмущаться, а Мамаев забрал ее из автомобиля. Александра не сразу рассказала Павлу о произошедшем, но футболист заставил объяснить, почему она возмущалась.

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После этого Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий побили Соловчука, но по словам девушки, она этого не видела, так как сидела в другом автомобиле.

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Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с 8 октября, когда было совершено нападение. Суд 9 апреля начал рассмотрение дела по существу.