Подруга Мамаева рассказала, почему футболисты побили водителя Соловчука

Во время заседания Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были зачитаны показания Александры Поздняковиене. Защита спортсменов не смогла доставить девушку в суд, поэтому были оглашены ее показания во время следствия.
Александра сообщила, что она хорошо знает Мамаева и Кокорина. Девушка провела с компанией время в клубе "Эгоист". После того, как молодые люди вышли из заведения, она увидела автомобиль Соловчука и подумала, что это такси.
Футбольный клуб "Волга" проведет матч в футболках с изображением Ленина
Девушка села в машину, попросила отвезти компанию в другое место, на что услышала "Этих петухов не повезу". По словам девушки, она начала возмущаться, а Мамаев забрал ее из автомобиля. Александра не сразу рассказала Павлу о произошедшем, но футболист заставил объяснить, почему она возмущалась.
Адвокаты Кокорина и Мамаева не смогли найти девушку, которая стала причиной драки с водителем Соловчуком
После этого Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий побили Соловчука, но по словам девушки, она этого не видела, так как сидела в другом автомобиле.
Жене Мамаева разрешили свидание с мужем
Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с 8 октября, когда было совершено нападение. Суд 9 апреля начал рассмотрение дела по существу.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.