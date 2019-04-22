"Тамбов" в случае выхода в РПЛ будет проводить матчи в Волгограде или Саранске

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил, что "Тамбов" в случае выхода в высший дивизион будет проводить матчи на аренах ЧМ-2018. Сейчас команда лидирует в ФНЛ, опережая конкурентов на четыре очка.
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По словам Мейтина, руководство лиги на выходных осмотрело инфраструктуру "Тамбова". Лига поможет клубу в случае победы в ФНЛ.
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В ходе проверки была дана оценка стадиону, на котором выступает "Тамбов". Руководители РПЛ указали на слабые места. которые необходимо исправить клубу. Губернатор Тамбовской области пообещал, что все недочеты будут исправлены до сентября.
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В то время, пока "Тамбов" не сможет проводить матчи на своем стадионе, он будет играть на аренах в Волгограде (525 км до Тамбова) или Саранске (400 км).
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