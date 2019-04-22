Футбольный клуб "Волга" проведет матч в футболках с изображением Ленина

Футбольный клуб "Волга" из Ульяновска выйдет на матч 20-го тура ПФЛ против "Челябинска" в специальном комплекте формы. На футболках будет изображен Владимир Ленин.
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Таким образом "Волга" решила почтить память вождя пролетариата. 22 апреля исполняется 149 лет со дня рождения Ленина.
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В таком комплекте "Волга" отыграет один матч. Футболки затем будут выставлены на аукцион. Все средства, собранные на нем, будут переданы в благотворительный фонд "Дари добро". Всего будет продана 21 футболка полевых игроков.
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