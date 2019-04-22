Олимпийский чемпион Скотт арестован в Лондоне за участие в акции экоактививстов

Каноист Этьенн Скотт был арестован полицией в ходе акции экоактивистов в столице Великобритании. Он был задержан полицейскими возле моста Ватерлоо, сообщает BBC.
Скотт в 2012 году на Олимпиаде в Лодоне завоевал золото в соревнованиях каноэ-двоек.
Спортсмен был арестован в тот момент, когда произносил речь на крыше автобусной остановки. После акции Скотт извинился перед жителями Лондона, которым участники акции мешали во время ее проведения, но подчеркнул, что нет ничего более важного, чем изменения климата и окружающей среды.
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