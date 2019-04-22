Хоккеист "Виннипега" Киселевич вызван в состав сборной России на чемпионат мира

Защитник клуба НХЛ "Виннипег" Богдан Киселевич вызван в сборную России для участия в чемпионате мира-2019. В ближайшие дни он пройдет медосмотр и даст ответ тренерскому штабу команды, сообщает ТАСС.
В 2018 году Киселевич перешел из ЦСКА во "Флориду", но в середине сезона был обменен в "Виннипег". За "Джетс" не провел ни одной игры. Несмотря на это, находился в составе клуба. В первом раунде Кубка Стэнли "Джетс" проиграли "Сент-Луису".
Сборная России примет участия в чемпионате мира с 10 по 26 мая. Ранее свою готовность пополнить команду заявили игроки НХЛ Никита Кучеров, Евгений Малкин, Андрей Василевский, Илья Ковальчук и Михаил Сергачев.
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