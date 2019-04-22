Совет Федерации принял закон об ответственности за допинг

Совет Федерации принял закон о расширении перечня санкций за нарушение антидопинговых правил. Теперь в России будут введены штрафы за распространение и применение допинга спортсменами, тренерами и спортивными врачами.



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Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), сообщает ТАСС. Спортсмены включены в состав субъектов, подлежащих административной ответственности за совершение указанных правонарушений наряду с тренерами и спортивным персоналом.

За умышленное использование допинга введен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. За распространение допинга - штраф от 40 до 80 тысяч рублей.