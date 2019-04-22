Фигуристка Косторная рассказала, почему выбрала образ вампирши из "Сумерек" для нового номера

Российская фигуристка Алена Косторная объяснила, почему выбрала для показательного номера образ вампирши из фильма "Сумерки". Новую программу она показала во время шоу "Чемпионы на льду" в Краснодаре.



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"Номер мы начали готовить после чемпионата России среди юниоров. Задумка пришла после того, как я нанесла очень темный макияж, а Эттери Георгиевна сказала: "Не хватает красных линз - и ты вампир". Теперь я катаю Беллу из фильма "Сумерки".

То, что будут линзы, мы решили изначально. Во время постановки нанесли еще укус на шею, потому что выйти с обыкновенным экипажем на такой номер - это странно. Вампиры все красивые", - заявила Косторная.