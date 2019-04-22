Фигуристка Косторная рассказала, почему выбрала образ вампирши из "Сумерек" для нового номера

Российская фигуристка Алена Косторная объяснила, почему выбрала для показательного номера образ вампирши из фильма "Сумерки". Новую программу она показала во время шоу "Чемпионы на льду" в Краснодаре.
"Номер мы начали готовить после чемпионата России среди юниоров. Задумка пришла после того, как я нанесла очень темный макияж, а Эттери Георгиевна сказала: "Не хватает красных линз - и ты вампир". Теперь я катаю Беллу из фильма "Сумерки".
То, что будут линзы, мы решили изначально. Во время постановки нанесли еще укус на шею, потому что выйти с обыкновенным экипажем на такой номер - это странно. Вампиры все красивые", - заявила Косторная.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.