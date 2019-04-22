Посещаемость чемпионата России по футболу выросла на 23 процента

Директор РПЛ по работе с болельщиками и безопасности Александр Мейтин сообщил, что организация наблюдает увеличение посещаемости чемпионата России по футболу по сравнению с прошлым сезоном. По его словам, за 24 тура игры РПЛ посетили 3 миллиона 185 тысяч человек.



«Зенит» вошел в топ-5 Лиги Европы по посещаемости домашних матчей / Новости от 01.12.2018 13:36

В прошлом сезоне по итогам 24-х туров матчи посетили 2 миллиона 434 тысячи зрителей. Таким образом, посещаемость возросла на 23 процента - 15 тысяч 590 человек против 12 тысяч 676 зрителей в прошлом сезоне.

Также Мейтин отметил, что с приходом теплой погоды посещаемость возросла в сравнении с предыдущими турами.