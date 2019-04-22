Ефимова и Колесников включены в состав сборной России на чемпионат мира по плаванию

Всероссийская федерация плавания опубликовала состав сборной на чемпиона мира, который с 12 по 28 июля пройдет в корейском Кванджу. В состав команды вошли 28 спортсменов, среди которых 17 мужчин и 21 женщина.
В составе команды - призер олимпийских игр Юлия Ефимова, вице-чемпионка Олимпиады-2012 в Лондоне Анна Фесикова, бронзовый призер Владимир Морозов и 18-летний Климент Колесников, который завоевал две медали чемпионата мира на короткой воде.
Кроме того, в состав мужской команды вошли: Иван Гирев, Михаил Вековищев, Михаил Дружинин, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Антон Чупков, Андрей Николаев, Александр Платов, Кририлл Пригода, Евгений Рылов, Андрей Минаков, Мартин Малютин, Олег Костин, Андрей Жилкин и Александр Красных.
В женской команде выступят: Анастасия Авдеева, Анна Белоусова, Даья Васькина, Анна Егорова, Мария Камнева, Софья Лобова, Арина Опенышева, Арина Суркова, Дарья Устинова, Евгения Чикунова, Вероника Андрусенко, Виктория Белякова, Анастасия Гуженкова, Анна Егоров, Анастасия Кипичникова, Дарья Муллакаева, Валерия Саламатина, Мария Темникова, Светлана Чмирова.
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