Московское "Динамо" сменило руководство. Все хоккеисты станут свободными агентами

Новым собственником хоккейного клуба "Динамо" (Москва) станет группа ВТБ и Фонд поддержки спорта Аркадия Ротенберга. С поста генерального директора уволен Валерий Шанцев. Его пост займет Евгений Кровопусков, сообщает "Коммерсант".



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Кроме того, "Динамо" сменит юридическое лицо. Вместо ООО хоккейный клуб станет АНО. Это позволит команде сократить налогообложение. Вместе с тем, смена юрлица приведет к том, что все игроки станут свободными агентами и могут просто так уйти в другие клубы.

Также в структуру клуба вернется питерское "Динамо", которое будет считаться фарм-клубом и выступать в ВХЛ. Главным тренером московской команды останется Владимир Крикунов.