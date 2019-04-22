Московское "Динамо" сменило руководство. Все хоккеисты станут свободными агентами

Новым собственником хоккейного клуба "Динамо" (Москва) станет группа ВТБ и Фонд поддержки спорта Аркадия Ротенберга. С поста генерального директора уволен Валерий Шанцев. Его пост займет Евгений Кровопусков, сообщает "Коммерсант".
Кроме того, "Динамо" сменит юридическое лицо. Вместо ООО хоккейный клуб станет АНО. Это позволит команде сократить налогообложение. Вместе с тем, смена юрлица приведет к том, что все игроки станут свободными агентами и могут просто так уйти в другие клубы.
Также в структуру клуба вернется питерское "Динамо", которое будет считаться фарм-клубом и выступать в ВХЛ. Главным тренером московской команды останется Владимир Крикунов.
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