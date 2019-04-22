Адвокаты Кокорина и Мамаева не смогли найти девушку, которая стала причиной драки с водителем Соловчуком

Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в суде сообщили, что не смогли доставить для показаний Александру Поздняковиене. Эту девушку называют причиной драки спортсменов с водителем Виталием Соловчуком. Именно она села в машину потерпевшего, из-за чего началось выяснение отношений.
По словам Ромашова, защите не удалось найти свидетельницу, поэтому в суде будут зачитаны показания Поздняковиене, которые она дала во время следствия. Ранее сообщалось, что девушка сейчас находится в Литве и не выходит на связь.
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По показаниям других свидетелей Александра села в машину Соловчука, подумав, что он - таксист. Поздняковиене позже сказала Мамаеву, что водитель назвал футболистов "петухами". Из-за этого разгорелся конфликт. Сам Соловчук заявил, что попросил девушку выйти из машины в корректной форме, а слово "петух" не говорил.
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Сегодня Пресененский суд Москвы продолжает допрос свидетелей. Рассмотрение дела по существу началось 9 апреля.
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