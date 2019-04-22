Суд разрешил врачу "Зенита" навестить Кокорина в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство защиты футболиста Александра Кокорина с просьбой допустить в СИЗО врача "Зенита". Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов.
По словам Ромашова, сотрудник медицинского штаба питерского клуба будет допущен в СИЗО в среду. Ранее сообщалось, что у Кокорина проблемы с ногой. Футболист не до конца залечил травму колена. Во время процедур в СИЗО он получил небольшой ожог ноги.
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По мнению защиты Кокорина, травма может поставить крест на его футбольной карьере. Именно поэтому адвокаты ходатайствовали о допуске врача, который специализируется на спортивных травмах.
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Пресненский суд Москвы рассматривает дело Кокорина и Мамаева с 9 апреля. Футболистов, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью водителя Виталия Соловчука и чиновника минпромторга Дениса Пака. Компания Кокорина и Мамаева напала на потерпевших 8 октября 2018 года. Тогда футболисты были взяты под арест.
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