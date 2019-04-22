В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу

Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России. 26-летняя девушка погибла от полученных травм при падении с большой высоты на козырек подъезда, сообщает телеграм-канал Mash.
Подробности происшествия не сообщаются. Полиция проводит проверку.
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Мялина является победительницей Кубка России и участницей чемпионата Европы в 2013 году. Известно, что девушка работала тренером в одном из фитнес-клубов.
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