Загитова восхитила зрителей выступлением с собакой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в шоу Эттери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Выступление состоялось на прошедших выходных в Краснодаре.



Загитова и Масару

Во время шоу Загитова вывела на лед свою собаку Масару. Пса породы акита-ину фигуристке подарили в Японии. Во время выступления собака была одета в красную балетную пачку. Этот наряд повторяет тот, в котором Загитова выиграла Олимпийские игры.

Актер Назаров спел об игре московского "Спартака". Видео

Собака немного растерялась на льду и не смогла показать того, что задумывала Загитова. Положение спас постановщик спортсменки Даниил Глейхенгауз, который взял собаку на руки сделал "поддержку".

Александр Емельяненко разбился на велосипеде и отменил свой бой

Загитова показала перед зрителями номер под музыку из "Дон Кихота", с которым выиграла золото Олимпиады.

Известная блогер пристыдила Медведеву за откровенный костюм