Загитова восхитила зрителей выступлением с собакой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в шоу Эттери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Выступление состоялось на прошедших выходных в Краснодаре.
Во время шоу Загитова вывела на лед свою собаку Масару. Пса породы акита-ину фигуристке подарили в Японии. Во время выступления собака была одета в красную балетную пачку. Этот наряд повторяет тот, в котором Загитова выиграла Олимпийские игры.
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Собака немного растерялась на льду и не смогла показать того, что задумывала Загитова. Положение спас постановщик спортсменки Даниил Глейхенгауз, который взял собаку на руки сделал "поддержку".
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Загитова показала перед зрителями номер под музыку из "Дон Кихота", с которым выиграла золото Олимпиады.
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