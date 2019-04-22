Актер Назаров спел об игре московского "Спартака". Видео

Актер Дмитрий Назаров после матча 24-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Енисеем" спел об игре красно-белых. Московская команда обыграла красноярцев со счетом 2:0. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.
Назаров является известным болельщиком "Спартака". В сериале "Кухня", где он играл шеф-повара Виктора Баринова, часто эмоционально переживает успехи и неудачи футбольной команды.
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Ранее Назаров часто критиковал бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреру. Многие болельщики считают, что именно он начал процесс отставки итальянца со своего поста, написав стихотворение о неудачах Карреры.
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