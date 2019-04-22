Александр Емельяненко разбился на велосипеде и отменил свой бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не сможет принять участие в турнире "Битва на Волге" в Самаре. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Емельяненко опубликовал фотографию, на которой видны ссадины на его лице. Спортсмен заявил, что получил повреждения во время катания на велосипеде. Боец вместе с другом проводил тренировку в дисциплине "спортивный айронмен".
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"Мой друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двух часовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесен", - написал Емельяненко.
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После выхода из тюрьмы Емельяненко-младший провел шесть боев, в которых одержал пять побед. Еще один раз была зафиксирована ничья.
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