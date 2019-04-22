Известный блогер пристыдила Медведеву за откровенный костюм

Известный блогер Лена Миро считает, что российская фигуристка Евгения Медведева исчерпала себя как спортсменка. Так блогер отреагировала на выступление россиянки в Корее на ледовом шоу Ice Fantasia 2019.



Откровенный номер Медведевой.

Ранее появилось видео выступления, где Медведева облачена в очень откровенный наряд розового цвета. Некоторые болельщики раскритиковали россиянку за такой костюм и сравнили ее с актрисой фильмов для взрослых.

Медведева выступила в костюме, из-за которого ее сравнили с порноактрисой. Видео

Другим фанатам Медведевой новый образ спортсменки понравился. Девушку призывали даже использовать откровенные образы во время выступлений на соревнованиях.

Жене Мамаева разрешили свидание с мужем

"Евгения Медведева, исчерпавшая себя как фигуристка-спортсменка, устроила на корейском ледовом шоу порнографию. Да, так бывает. А что еще делать, если даже помощь Федерации фигурного катания оказалась бесполезной, и ты обгадилась на прошедшем чемпионате, куда тебя протиснули?" - приводит StarHit слова Миро.

Шарапова опровергла слухи о своей беременности

На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева заняла третье место. На турнир она попала по итогам голосования в Федерации фигурного катания России.