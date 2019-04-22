Шарапова опровергла слухи о своей беременности

Российская теннисистка Мария Шарапова опровергла слухи о беременности, которые возникли из-за ее отказа от участия в нескольких турнирах. Ранее стало известно, что россиянка не сыграет в Штутгарте и на "Мастерсе" в Мадриде.
Вопрос о беременности Шараповой задал один из подписчиков в Instagram. 32-летняя спортсменка ответила однозначно: "Нет". Сейчас девушка состоит в отношениях с американским бизнесменом Александром Гликом.
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