Футболист "Монако" Головин спустя 15 лет повторил достижение Сычева

Футболист "Монако" Александр Головин 21 апреля забил гол в ворота "ПСЖ" в матче чемпионата Франции. Его команда уступила со счетом 1:3. Парижане завоевали чемпионство в шестой раз за последние семь лет.



Гол Головина в матче с "ПСЖ".

Головин забил второй гол в чемпионате Франции в этом сезоне. Он повторил достижение бывшего нападающего "Марселя" Дмитрия Сычева. С 2004 года ни один российский игрок не забивал два мяча во французском чемпионате.

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Головин перешел в "Монако" в 2018 году из ЦСКА. Он провел в составе команды 30 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (один из них - в Кубке лиги).

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