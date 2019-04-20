Дзюба и Ракицкий вырвали победу для "Зенита" у "Краснодара"

Субботние игры 24-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге завершились убедительной победой питерского "Зенита" в битве с "Краснодаром" в столице Кубани.



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"Зенит" добился победы 3:2 и лидирует в таблице, оставив ближайшего конкурента по таблице на 8 очков позади.

Первый тайм прошел вничью 1:1, нападающий "Зенита" открыл счёт, но уравновесил краснодарец Игнатьев.

Во втором тайме фанаты питерской команды порадовались новобранцу "Зенита" Ракицкому: со штрафного он запустил гол-красавец в ворота южан. Питерцы немного расслабились, и на 90-1 минуте Перейра вновь сравнял счёт. Игра бы так и закончилась ничьей, если бы в добавленное время Дзюба вновь не забил гол, оформив, таким образом, дубль. Он и принес победу питерцам не только в этой субботней игре, но и оторвав их еще больше от ближайшего конкурента.

Об итогах других матчей чемпионата Спортивная редакция "Правды.Ру" сообщала чуть ранее.