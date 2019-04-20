Никлас Зюле помог сохранить "Баварии" лидерство в чемпионате Германии

Мюнхенская "Бавария" обыграла сегодня "Вердер" из Бремена в ходе чемпионата Германии.
Счет - 1:0 в пользу "Баварии". Единственный мяч на 75-й минуте забил Никлас Зюле.
Преимущество мюнхенцев было очевидно, поскольку с 58-й минуты бременская команда играла в меньшинстве: защитник Милош Велькович за вторую желтую карточку с поля был удален.
"Бавария" лидирует сегодня в чемпионате Германии, у нее в активе - 70 очков. С 46 баллами занимает восьмое место "Вердер" .
Результаты других игр тура:
"Аугсбург" - "Штутгарт" - 6:0,
"Байер" - "Нюрнберг" - 2:0,
"Майнц" - "Фортуна" - 3:1.
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