"СКА Хабаровск" поднялись на шестую строчку в таблице ФНЛ

Сегодня хабаровчане победили воронежский «Факел» на 32-ом туре первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ).



Прямая трансляция матча ФНЛ СКА-Хабаровск – Тюмень

На восьмой минуте матча счет открыл хабаровчанин Максим Казанков. Иван Хомуха уже на 53-й минуте увеличил преимущество гостей, а через шесть минут гол в ворота «Факела» забил Владимир Камеш.

"Факелец" Артем Молодцов на 95-й минуте смог все-таки отыграть один гол, но счет — 3:1 в пользу гостей.

У «СКА-Хабаровск» это уже четвертая победа подряд.

Хабаровчане идут на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ с 51 очком. «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице.