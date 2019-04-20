"СКА Хабаровск" поднялись на шестую строчку в таблице ФНЛ

Сегодня хабаровчане победили воронежский «Факел» на 32-ом туре первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
На восьмой минуте матча счет открыл хабаровчанин Максим Казанков. Иван Хомуха уже на 53-й минуте увеличил преимущество гостей, а через шесть минут гол в ворота «Факела» забил Владимир Камеш.
"Факелец" Артем Молодцов на 95-й минуте смог все-таки отыграть один гол, но счет — 3:1 в пользу гостей.
У «СКА-Хабаровск» это уже четвертая победа подряд.
Хабаровчане идут на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ с 51 очком. «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице.
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