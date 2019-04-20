«Динамо» выпрыгивает из безвыигрышей: Победа над «Крыльями Советов»

Московское «Динамо» пять матчей подряд провело без побед. Сегодня в Химках, кажется, эта неудачная полоса закончилась. Результат поединка - 1:0.



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Кирилл Панченко стал автором единственного гола на 67-й минуте.

В первом круге, напомним, встреча московского «Динамо» и самарсках «Крыльев Советов» закончилась аналогично, но победой «Крыльев».

Сегодняшняя победа позволила москвичам набрать 28 очков и подняться на 11 место, обойдя на один балл самарцев.

Далее на очереди у хохловцев - встреча с «Зенитом», лидером чемпионата.

А в данный момент проходит встреча "Локомотива" с ЦСКА.