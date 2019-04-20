Алексей Олейник сражается сегодня с Алистаром Оверимом

В Санкт-Петербурге в главном бою вечера второго турнира UFC встретятся сегодня российский тяжеловес Алексей Олейник (57-11) с голландцем Алистером Оверимом (44-17).



Взвешивание перед Ufc Fight Night 149 Алистар Оверим...

Первый турнир UFC, напомним, прошел осенью прошлого года в столице России. Олейник тогда удушающим премом победил новозеландца Марка Ханта уже в первом раунде.

Олейник не собирался сегодня на ринг, но был вынужден заменить Александра Волкова.

Первоначально Олейник не должен был выступать в Санкт-Петербурге. Он вынужден был заменить Александра Волкова.