Вечер - самое оптимальное время для тренировок

К такому выводы пришли израильские ученые, которые поставили соответствующие опыты на мышах.
Когда их отправили на беговую дорожку, выяснилось, что по вечерам у грызунов повышался утровень метаболита ZMT, который связан с выработкой энергии и жиросжиганием.
Аналогичные тесты затем были проведены на людях. При сравнении вечерние тренировки также показали свою более высокую результативность. Израильтяне сделали вывод, что поскольку при вечерних тренировках кислород потребляется меньше, это сказывается на повышении эффективности.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
В болгарском городе Габрово жители протестуют против толерантности к цыганам. Власти Болгарии хотят уничтожить страну, говорят протестующие.
"Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщил о возможных перестановках в правительстве. Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совфеда.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?