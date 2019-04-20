Вечер - самое оптимальное время для тренировок

К такому выводы пришли израильские ученые, которые поставили соответствующие опыты на мышах.



Рельефные руки и сильный пресс за 20 минут в день: Табата-тренинг

Когда их отправили на беговую дорожку, выяснилось, что по вечерам у грызунов повышался утровень метаболита ZMT, который связан с выработкой энергии и жиросжиганием.

Аналогичные тесты затем были проведены на людях. При сравнении вечерние тренировки также показали свою более высокую результативность. Израильтяне сделали вывод, что поскольку при вечерних тренировках кислород потребляется меньше, это сказывается на повышении эффективности.