"Тоттэнхем" проиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" взобрался на первую позицию турнирной таблицы чемпионата Англии благодаря победе над "Тоттэнхемом". Гол в ворота "Тоттэнхема" на 5-ой минуте забил Фил Фоден.



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Это уже десятая победа подряд "Манчестер Сити", которая приносит команде первую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. Сейчас у "Манчестер Сити" 86 очков, за ним следует "Ливерпуль", у которого 85 очков.

24 апреля "Манчестер Сити" предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Манчестер Сити" собирается оплатить своим болельщикам расходы на поездку финала Кубка Англии.

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