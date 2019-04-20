Кристиан Эриксен хочет перейти из "Тотенхэма" в "Реал"

Датчанин Кристиан Эриксен готов, как утверждают, перейти из "Тотенхэма" в "Реал". До того футболист отказался рассматривать предложение мюнхенской "Баварии".



«Тоттенхэм» выстоял с Манчестере и вышел на «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов

Англичане собираются продать Эриксена еще до окончания контракта, заключенного с ним, который истекает летом 2020 года за сумму не менее ста пятидесяти миллионов евр.

Сейчас на Кристиана претендуют испанские "Реал", "Бавария" и "Барселона".

Сам пооузащитник хотел бы играть за "Реале", и только за "Реал". Он объясняет это желанием работать с Зинедином Зиданом.