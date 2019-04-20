Кристиан Эриксен хочет перейти из "Тотенхэма" в "Реал"

Датчанин Кристиан Эриксен готов, как утверждают, перейти из "Тотенхэма" в "Реал". До того футболист отказался рассматривать предложение мюнхенской "Баварии".
Англичане собираются продать Эриксена еще до окончания контракта, заключенного с ним, который истекает летом 2020 года за сумму не менее ста пятидесяти миллионов евр.
Сейчас на Кристиана претендуют испанские "Реал", "Бавария" и "Барселона".
Сам пооузащитник хотел бы играть за "Реале", и только за "Реал". Он объясняет это желанием работать с Зинедином Зиданом.
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