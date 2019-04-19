Медведева выступила в костюме, из-за которого ее сравнили с порноактрисой. Видео

Фигуристка Евгения Медведева выступила в ледовом шоу Ice Fantasia 2019 в Корее. Россиянка была одета в костюм, который ранее вызвал неоднозначную реакцию в сети. Медведева исполнила номер на песню Арианы Гранде 7 Rings.
За день до этого Медведева выложила свой образ в Instagram. Болельщики сравнили фигуристку с актрисой фильмов для взрослых.
Фигуристку Медведеву сравнили с актрисой фильмов для взрослых из-за ее наряда
"Корейской порно", - написал один из фанатов.
"Я хочу видеть в твоем лице чемпиона, а не порноактрису, не люблю когда все красивое и непорочное стараются ради денег и утех опорочить!" - еще один комментарий на странице спортсменки.
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