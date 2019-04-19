Мамаев и Кокорин не будут смотреть матч "Краснодар" - "Зенит". Не показывают

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев сообщил, что не сможет посмотреть матч своей команды с "Зенитом". Не сможет этого сделать и футболист питерцев Александр Кокорин.



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По словам Мамаева, футбол в СИЗО не показывают. Игроки сейчас находятся в "Бутырке".

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Пресненский суд Москвы рассматривает дело Кокорина и Мамаева с 9 апреля. Футболисты 8 октября стали участниками двух драк в Москве. В результате их действий пострадали чиновник минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

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"Краснодар" и "Зенит" встретятся в 24-м туре РПЛ в субботу, 20 апреля. Начало игры намечено на 21.00. Ранее сообщалось, что все билеты на эту игру проданы.

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