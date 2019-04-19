Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом. Сейчас полузащитник "Краснодара" находится в СИЗО "Бутырка". Суд рассматривает дело Мамаева, а также Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого с 9 апреля.
Мамаева заявила, что она встретится с футболистом в среду, 24 апреля. Кроме того, ей разрешили делать звонки мужу, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Павел Мамаев 8 октября 2018 года вместе с другими подсудимыми стали участниками двух драк в центре Москвы. От действий компании пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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В пятницу суд допросил пятерых свидетелей, а также рассмотрел полное видео потасовки в кафе, которое ранее было опубликовано телеканалом "Рен ТВ". Заседания суда продолжатся на следующей неделе.
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