Жене Мамаева разрешили свидание с мужем

Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом. Сейчас полузащитник "Краснодара" находится в СИЗО "Бутырка". Суд рассматривает дело Мамаева, а также Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого с 9 апреля.



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Мамаева заявила, что она встретится с футболистом в среду, 24 апреля. Кроме того, ей разрешили делать звонки мужу, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Павел Мамаев 8 октября 2018 года вместе с другими подсудимыми стали участниками двух драк в центре Москвы. От действий компании пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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В пятницу суд допросил пятерых свидетелей, а также рассмотрел полное видео потасовки в кафе, которое ранее было опубликовано телеканалом "Рен ТВ". Заседания суда продолжатся на следующей неделе.

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