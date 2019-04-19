Кержаков решил дать развод Тюльпановой, чтобы чаще видеться с сыном

Бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков решил согласиться на развод с Миланой Тюльпановой. Он примет исковые требования девушки, судебное заседание состоится 30 апреля.



Александр Кержаков избил жену / Новости от 16.11.2018 23:33

По словам Кержакова, он принял такое решение, чтобы чаще видеться с сыном Артемием. Спортсмен утверждает, что Милана не дает ему свободных встреч с ребенком. Кержаков рассказал, что за последние четыре месяца видел Артемия шесть раз.

Хоккеист Крутов оценил шансы "Авангарда" и ЦСКА перед четвертым матчем финала Кубка Гагарина

"Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод (не пытайтесь это понять - не объяснимо). До этого, мне месяц запрещали приходить к сыну, так как я позвонил по видеосвязи и дал поговорить Артемию с его бабушкой, дедушкой и братом (и еще масса разного бреда). На сегодняшний день, условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь это все закончится во вторник и наши с Артемием встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 мин в закрытой комнате", - написал Кержаков в Instagram.

На матч РПЛ "Анжи" - "Ахмат" зафиксирована подозрительно крупная ставка