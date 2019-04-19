Кержаков решил дать развод Тюльпановой, чтобы чаще видеться с сыном

Бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков решил согласиться на развод с Миланой Тюльпановой. Он примет исковые требования девушки, судебное заседание состоится 30 апреля.
По словам Кержакова, он принял такое решение, чтобы чаще видеться с сыном Артемием. Спортсмен утверждает, что Милана не дает ему свободных встреч с ребенком. Кержаков рассказал, что за последние четыре месяца видел Артемия шесть раз.
Хоккеист Крутов оценил шансы "Авангарда" и ЦСКА перед четвертым матчем финала Кубка Гагарина
"Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод (не пытайтесь это понять - не объяснимо). До этого, мне месяц запрещали приходить к сыну, так как я позвонил по видеосвязи и дал поговорить Артемию с его бабушкой, дедушкой и братом (и еще масса разного бреда). На сегодняшний день, условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь это все закончится во вторник и наши с Артемием встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 мин в закрытой комнате", - написал Кержаков в Instagram.
На матч РПЛ "Анжи" - "Ахмат" зафиксирована подозрительно крупная ставка
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.