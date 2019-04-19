Российский паралимпиец признался в употреблении наркотиков

Сноубордитс-паралимпиец Евгений Стафеев получил три месяца дисквалификации за употребление марихуаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.



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В допинг-пробе спортсмена был найден карбокситетрагидроканнабинол. Стафеев признался в употреблении, поэтому получил небольшую дисквалификацию. Отстранение отсчитывается с 12 марта 2019 года.

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В РУСАДА рассказали, что признание спортсмена приравнивается к осознанию вину. В том случае, если паралимпиец придумывал "сказки", то получил бы более длительный срок вне спорта - два года.

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