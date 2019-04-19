На матч РПЛ "Анжи" - "Ахмат" зафиксирована подозрительно крупная ставка

Букмекеры зафиксировали подозрительно крупную ставку на матч 24-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Ахматом". Игра состоится 19 апреля и начнется в 19.30.
По словам источника "Чемпионата", на эту игру не должно быть большой суммы ставок из-за слабого зрительского интереса. Несмотря на это, по деньгам игра "Анжи" — "Ахмат" опережает другие пятничные встречи. Самые крупные ставки зафиксированы на победу команды из Грозного.
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В начале недели ставки на победу "Анжи" принимались с коэффициентом 23,00, сейчас — до 12,00. На победу "Ахмата" можно поставить с коэффициентом 1,26, на ничью — 6,00.
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