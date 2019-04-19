Теннисист Медведев обыграл первую ракетку мира Джоковича в Монте-Карло

Теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР в Монте-Карло обыграл серба Новака Джоковича. Матч продолжался 2 часа 20 минут и завершился в трех сетах - 6:3, 4:6, 6:2.



Даниил Медведев копировал 6:3 в первом сете и вставил во второй и третий / Новости от 17.01.2019 16:00

Медведв - 10-й сеянный на турнире, Джокович является первой ракеткой мира. Россиянин реализовал пять из десяти брейк-поинтов, серб допустил три двойные ошибки.

В полуфинале Медведев сыграет с еще одним сербом Душаном Лайовичем. В другой паре сыграют победители четвертьфиналов Рафаэль Надаль - Гвидо Пелья и Борна Чорич - Фабио Фоньини.

Медведев занимает 14-е место в рейтинге АТР. Ранее он выиграл четыре турнира - один серии "АТР 500" и три серии "АТР 250". В финалах "Мастерсов" россиянин еще не выступал.