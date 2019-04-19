Теннисист Медведев обыграл первую ракетку мира Джоковича в Монте-Карло

Теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР в Монте-Карло обыграл серба Новака Джоковича. Матч продолжался 2 часа 20 минут и завершился в трех сетах - 6:3, 4:6, 6:2.
Медведв - 10-й сеянный на турнире, Джокович является первой ракеткой мира. Россиянин реализовал пять из десяти брейк-поинтов, серб допустил три двойные ошибки.
В полуфинале Медведев сыграет с еще одним сербом Душаном Лайовичем. В другой паре сыграют победители четвертьфиналов Рафаэль Надаль - Гвидо Пелья и Борна Чорич - Фабио Фоньини.
Медведев занимает 14-е место в рейтинге АТР. Ранее он выиграл четыре турнира - один серии "АТР 500" и три серии "АТР 250". В финалах "Мастерсов" россиянин еще не выступал.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.