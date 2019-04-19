Футболист "Спартака" Гулиев объяснил, почему проехал на красный свет

Футболист "Спартака" Аяз Гулиев заявил, что проехал на красный свет на одном из перекрестков на красный свет из-за того, что спешил на тренировку. 22-летний игрок стал участником дорожного конфликта 11 апреля.



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Гулиев наехал на американца Майкла Коула на пешеходном переходе. После этого он вышел из машины, догнал потерпевшего и нанес ему несколько ударов. В результате у иностранца оказался сломан нос.

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Футболист и пострадавший были доставлены в полицию, где Коул написал заявление о том, что не имеет претензий. "Спартак" позже оштрафовал футболиста, деньги пойдут в благотворительный фонд.

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"На душе хорошо, что помогу людям. Почему проехал на красный свет? Торопился на тренировку. Прав меня лишили, все правильно. Перемещаться буду вот так - пешком", - приводит телеграм-канал Baza слова Алиева.