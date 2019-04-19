Хореограф Авербух будет ставить новую программу фигуристке Туктамышевой

Хореограф и постановщик Илья Авербух сообщил, что будет готовить новую короткую программу фигуристки Елизаветы Туктамышевой. По мнению призера Олимпийских игр, у спортсменки есть все шансы хорошо выступить в следующем сезоне.



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По словам Авербуха, все изменения Туктамышева уже прошла, поэтому ее нестабильные результаты могут уйти в прошлое. Фигуристка освоила тройной аксель и может рассчитывать не удачное выступление, сообщает "Нева спорт".

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Туктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира и Европы, после чего в ее карьере наступил спад. На Олимпиаду-2018 она пробиться не смогла, но в этом сезоне выиграла этап "Гран-при" в Канаде.

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