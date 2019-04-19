Хоккеист Крутов оценил шансы "Авангарда" и ЦСКА перед четвертым матчем финала Кубка Гагарина

Бывший хоккеист ЦСКА Алексей Крутов в комментарии для "Правды.Ру" отметил, что "Авангарду" в силах продлить финальную серию Кубка Гагарина. Сегодня команды проведут четвертый матч, перед которым армейцы ведут в счете 3-0.



Плей-офф. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция. В перерывах Час новостей Авангард (Омская область) - Салават Юлаев (Уфа). Телеканал 12 канал. 04.04.2019 16:50

"Сможет ли "Авангард" продлить серию? Не знаю. Сложный вопрос. Все возможно, почему нет, если ребята соберутся. В принципе, игры достаточно равные. Последние две игры — два с лишним периода 0:0, 0:0. Омску просто надо постараться забить первыми и удержать это преимущество или увеличить его в лучшем случае.

"Авангард" не просто так до финала дошел. ЦСКА играет хорошо, очень хорошо в обороне и допускает очень мало ошибок, которые могли бы привести к голу. Но все равно "Авангарду" надо искать ключи к воротам ЦСКА. Может быть, побольше набрасывать, активнее закрывать вратаря, искать эти осколки, потому что и защита, и вратарь ЦСКА очень хорошо играют", — заявил Крутов.

По мнению Крутова, в этом сезоне ЦСКА показывает хорошую игру и характер — ранее армейцы не могли одержать победу в седьмом матче, а в этом году обыграли СКА.

"В серии все возможно. Просто с 0-3 в финале, по-моему, еще никто не отыгрывался. Тяжело будет. Шансы есть, но надо что-то поменять в игре, чтобы забивать голы. Без голов побед нет. Когда ЦСКА со СКА играли седьмой матч, статистика была не в пользу армейцев. ЦСКА еще никогда седьмые матчи не выигрывали. И вот выиграли. Поэтому все возможно. Будем смотреть интересный хоккей.

Я за красивый хоккей. Мне серия ЦСКА — СКА очень понравилась. Она стала украшением этого плей-оффа. Семь матчей, и интересно было смотреть каждый матч, — продолжил Крутов.

По мнению бывшего хоккеиста, игроки "Авангарда" будут биться в этом матче до последнего.

"Конечно, а как не биться? Это плей-офф. Все хотят выигрывать, все хотят поднять Кубок Гагарина над головой. И для этого они и работали, и шли целый год к этому", — завершил Крутов.