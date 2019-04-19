В сети появилось полное видео драки Кокорина и Мамаева с чиновником Паком

Журналисты RenTV получили запись потасовки, которая произошла в кафе "Кофемания" 8 октября 2018 года. На видео с камер наблюдения конфликт длится около 12 минут.



Полное видео драки Кокорина и Мамаева с Паком.

В ролике видно, как Александр Кокорин нанес удар стулом по голове Пака, а Кирилл Кокорин сделал несколько ударов чиновнику. Сотрудники кафе пытались успокоить конфликт, на что им потребовалось несколько минут. Затем потасовка разгорелась снова, а прибывший гендиректор НАМИ Сергей Гайсин получил удар от Павла Мамаева.

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Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела Кокорина и Мамаева. Прокурор, адвокаты и судья продолжают допрос свидетелей. Ранее свои показания дали пострадавшие Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин.

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