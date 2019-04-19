"Манчестер Сити" оплатит своим болельщикам поездку на финал Кубка Англии

"Манчестер Сити" организует поездку болельщиков на финал Кубка Англии. Решающий матч турнира состоится 18 мая на лондонском стадионе Уэмбли. Соперником "горожан" станет "Уотфорд".



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В клубе так решили отблагодарить фанатов за поддержку по ходу сезона. "Манчестер Сити" организует 26 автобусов, по одному от каждого футболиста команды.

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"Болельщики посетили огромное количество выездных и домашних матчей. Это требует определенных усилий, которые ценит каждый игрок", - заявил капитан команды Венсан Компани.

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