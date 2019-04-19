Первый футбольный матч на новом стадионе "Динамо" может пройти 26 мая

Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков сообщил, что организация 16 мая рассмотрит возможность проведения на стадионе "ВТБ Арена" матча чемпионата России "Динамо" - "Арсенал". Арену должны были открыть еще в феврале, но РФС не допустил к соревнованиям стадион из-за плохого качества поля.



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В "Динамо" приняли решение уложить на стадионе новое поле. С 1 по 10 мая должна пройти прошивка газона, после чего будет оценено его качество.

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Реконструкция стадиона "ВТБ Арена" завершилась в ноябре 2018 года. Обновленный стадион объединяет две арены - футбольную и хоккейную. На футбольных трибунах могут разместиться 26 тысяч человек, на крытой арене - 14 тысяч.

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