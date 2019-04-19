Лукашенко заявил, что ему "не нужна эта КХЛ"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем минское "Динамо" выступает в КХЛ. По его словам, хоккейная команда нерационально расходует финансовые средства.
Лукашенко подчеркнул, что "Динамо" тратит 15 миллионов в год, но не может показать результата. Минчане выступают в КХЛ с момента ее основания - сезона-2008/09. За десять лет команда четыре раза выходила в плей-офф Кубка Гагарина, но ни разу не смогла пройти первый раунд.
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"Может, один год они еще во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше - не нужна там эта КХЛ и вообще такая команда. За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Белоруссии! Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов, хуже хоккейной империи?" - приводит слова Лукашенко "Прессбол".
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